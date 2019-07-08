Крутое унижение: воспитательница в детсаду заставила ребенка слопать еду с пола

Детсад. Иллюстративное фото / Sputnik

В российской глубинке, в городе Карпинск (Свердловская область) в одном из детских садов ребенка воспитательница заставила ребенка есть пищу, которая ранее упала на пол.

Соответствующее сообщение опубликовало издание Вечерний Карпинск. По словам родителей воспитанницы детсада Золотая рыбка, инцидент произошел во время обеда. Девочка съела суп и пошла за вторым блюдом, но споткнулась и уронила тарелку на пол.

После этого воспитательница Ольга Макурова собрала с пола макароны и котлету и приказала ребенку немедленно все это съесть.

"Ребенок съел котлету, а макароны не стал, так как они были грязные. Как я понимаю, и котлета тоже, просто она по цвету темнее…", — рассказали родители пострадавшей девочки.

По факту обращения ко главе местного отдела образования Владимиру Греку оперативно провели служебную проверку, по результатам которой воспитательнице вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Напомним, ранее в Краснодаре заведующая детским садом поставила ребенка на колени и заставила целовать землю.