В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео

Малыш убежал из детского сада

В российском городе Вологда ребенок самовольно ушел из частного детского сада, и никто из воспитателей не заметил пропажи.

Видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлен побег малыша, опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как как мальчик в одном подгузнике и абсолютно без одежды выходит из подъезда, а затем бродит по проезжей части во дворе.

По данным портала «Вологда.рф», на маленького ребенка без взрослых обратила внимание посторонняя женщина. Вначале она отвела малыша в другой детский сад, его сотрудники позвонили в учреждение по соседству и выяснили, что пропал именно их воспитанник. Примечательно, что до этого момента ребенка никто не искал.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента. Упустившего ребенка воспитателя частного детского сада уволили.

Напомним, ранее в США собаки помогли малышке устроить побег из детской, открыв дверь комнаты.