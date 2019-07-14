В Грузии обматерившего Путина журналиста Габунию заменили в эфире

Георгий Габуния отстранен за матерные слова в прямом эфире / Скриншот

Авторскую передачу грузинского телеведущего телеканал Рустави 2 Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, временно ведет другой журналист.

На Рустави 2 уже состоялся первый эфир с новым ведущим.

На телеканале утверждают, что Габунию отстранили от работы в его авторской программе на два месяца.

Напомним, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало всяческими матерными оскорблениями президента РФ и, более того, его покойных родителей.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.