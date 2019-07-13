На дом обругавшего Путина грузинского журналиста повесили язвительную табличку

На дом, где живет семья Георгия Габуния, повесили язвительную табличку

На доме ведущего крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгия Габуния, который перед камерой без цензуры высказал все, что он думает о российском лидере Владимире Путине и его покойных родителях, повесили табличку с оскорблением.

Рядом с памятными досками выдающихся людей, которые жили в доме, возмущенные соседи журналиста повесили самодельную табличку: "Здесь живет злой петух Георгий Габуния", передает КП.

Соседи отметили, что сам Габуния в этом доме не живет – год назад переехал в квартиру в престижном районе Ваке. Там, где установили табличку, живут его родители.

Табличка с оскорблениями / Фото: КП

Напомним, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало всяческими матерными оскорблениями президента РФ и, более того, его покойных родителей.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.