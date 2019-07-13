На дом обругавшего Путина грузинского журналиста повесили язвительную табличку

Соседи таким образом выразили недовольство матерным перформансом представителя СМИ,
На доме ведущего крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгия Габуния, который перед камерой без цензуры высказал все, что он думает о российском лидере Владимире Путине и его покойных родителях, повесили табличку с оскорблением.
Рядом с памятными досками выдающихся людей, которые жили в доме, возмущенные соседи журналиста повесили самодельную табличку: "Здесь живет злой петух Георгий Габуния", передает КП.
Соседи отметили, что сам Габуния в этом доме не живет – год назад переехал в квартиру в престижном районе Ваке. Там, где установили табличку, живут его родители.
Напомним, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало всяческими матерными оскорблениями президента РФ и, более того, его покойных родителей.
После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.
Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Габуния про Путина: текст
Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину.
Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты.
Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами.
Еб*л я твою мамочку. Ой! Твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!