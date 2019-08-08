"Отпустите меня": в Турции заблокировали прорывавшуюся к Зеленскому телевизионщицу РФ

В Турции заблокировали корреспондента телеканала Россия / Укринформ

Во время визита президента Владимира Зеленского местные бодигарды заблокировали корреспондента телеканала Россия, которая пыталась прорваться к главе украинского государства после его встречи патриархом Варфоломеем.

При этом Зеленский после встречи с Варфоломеем направился к своему автомобилю, а в этот момент к нему обратилась журналистка телеканала 1+1 с просьбой о комментарии по результатам визита. После короткого комментария, который занял около 15 секунд, президент сел в автомобиль, отмечает Укринформ.

В то же время один из турецких охранников блокировал собой журналистку, у которой в руках был микрофон с логотипом телеканала Россия, которая поджидала Зеленского во дворе Патриархии.

Читайте такжеЗеленский в Турции напророчил рост экономики Украины: деталиОтметим, что охранник "смилостивился" над российской телевизионщицой лишь после того, как кортеж Зеленского отбыл с территории Патриархии.

Как объяснили в пресс-службе Патриархии, причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, о чем говорил со Вселенским Патриархом Варфоломеем.