Зеленский рассказал, о чем говорил со Вселенским Патриархом Варфоломеем

Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей встретились на Фанаре / www.president.gov.ua

8 августа в Стамбуле состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Как уточняет пресс-служба президента, Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку.

"Наша общая ценность – жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал украинский президент.

Известно, что патриарх показал Зеленскому собор Святого Георгия в Стамбуле. Кроме того, в честь украинского президента Вселенский патриарх дал обед, а после встречи провел президента к кортежу.

Вселенский патриарх провел Президента Украины к кортежу / Укринформ

Как сообщает Укринформ, глава Украины, отвечая на вопрос, о чем был разговор с Вселенским патриархом, ответил: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне".

Как известно, 7-8 августа президент Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Турции. Ранее он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи с Варфоломеем президент поехал в компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе этого предприятия.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский во время визита в Турцию сделал громкое заявление о возвращении Крыма. Позднее президенты Украины и Турции приняли решение о зоне свободной торговли.