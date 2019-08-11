На Канарах эвакуируют людей из-за возгорания лесов: обвинили сварщика

На третьем по величине среди принадлежащих Испании Канарских островов Гран-Канария уже более суток не утихают масштабные лесные пожары, распространившиеся на огромную территорию.

Как сообщает портал 20minutos, региональный глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес сообщил, что огонь охватил более тысячи гектаров леса.

Свыше тысячи человек были эвакуированы в целях безопасности, поскольку огонь распространяется очень стремительно.

В тушении пожара задействованы более 200 человек, а также вертолеты, гидросамолеты и другие воздушные средства, которые министерство экологии направило из Малаги. Однако пожарные уже нуждаются в подкреплении, и его обещают в ближайшее время предоставить.

Огонь является неконтролируемым и движется в сторону национального парка Пинар-де-Тамадаба. Сложность в тушении пожара га Гран-Канарии заключается в чрезмерно высокой температуре воздуха и отсутствии осадков, которые в ближайшее время не предвидятся. Дополнительные проблемы доставляет ветер, скорость которого порой достигает 70 километров в час.

Огонь на популярном курорте Канарских островов возник из-за искры от сварочного аппарата, с которым работал 55-летний испанец. Мужчину уже арестовали.

Как ранее сообщалось, в Сибири, Россия, разгорелись масштабные пожары, огонь охватил 3 миллиона гектаров. Тайгу не тушат из-за отсутствия средств.

Также известно, что в настоящее время в Сибири погибло 80 процентов потомства хищных птиц.

Напомним, пожары в Сибири собирались тушить шаманы. Шаманы и колдуны из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары.