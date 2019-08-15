У Лаврова поманили миллионы украинцев российским гражданством

Паспорта / УНИАН

Ожидается, что около 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения гражданства РФ.

Такое заявление сделала руководитель Главка по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, цитирует РИА Новости.

Напомним, 17 июля 2019-го президент РФ Владимир Путин подписал под указом, которым устанавливается упрощенный порядок получения паспортов России жителям не только временно оккупированных районов Донбасса, но и территорий, подконтрольных официальному Киеву.

Президент Владимир Зеленский немедленно отреагировал и поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Позднее сотрудники мониторинговой ОБСЕ "засекли" 30 желающих получить российские паспорта в оккупированном боевиками Алчевске.