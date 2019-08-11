Получить вожделенный паспорт РФ: ОБСЕ засекло 30 "предателей" в Алчевске

Паспорта РФ: ОБСЕ засекло 30 "предателей" в Алчевске / YConsult

Представители ОБСЕ в оккупированном Алчевске стали свидетелями получения местными гражданами "паспортов ЛНР", которые в дальнейшем позволят им стать обладателями паспортов РФ.

"В н.п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км на запад от Луганска) наблюдатели видели около 30 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Мужчина (25 лет) сказал, что подает документы для получения "паспорта", которые выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года", - сказано в опубликованном в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года

Также представители ОБСЕ засекли женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из указанного здания с "паспортами "ЛНР" в руках.

Читайте такжеТука рассказал о провале в "ЛДНР": боевики продинамили раздачу паспортов РФНапомним, 17 июля 2019-го президент РФ Владимир Путин поcтавил свою подпись под указом, которым устанавливается упрощенный порядок получения паспортов России жителям не только временно оккупированных районов Донбасса, но и территорий, подконтрольных официальному Киеву.

Также ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание главой РФ Владимиром Путиным указа об упрощении предоставления украинцам с Донбасса российского гражданства — поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Лидер Украины также поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства нашей страны людям, которые на родине страдают от нарушения прав и свобод.