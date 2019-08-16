Новые санкции против РФ: Британия отреагировала на гибель подводников на Лошарике

Запрет на поставки в Россию подводных технологий и оборудования вступил в силу 14 августа

Великобритания ввела новые санкции против Российской Федерации, запретив экспорт в страну подводных аппаратов, связанного с этой сферой оборудования, программного обеспечения и технологий. Запрет вступил в силу 14 августа.

Как сообщает пресс-служба Департамента по вопросам международной торговли Великобритании, ограничения приняли с целью "дополнительного контроля".

"Россия развивает определенные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать подводные кабели связи", - уточняют в Лондоне.

В Британии уверены, что такие действия страны-агрессора представляют риск для нацбезопасности, поэтому новые санкции призваны "уменьшить этот риск".

Контроль распространяется только на экспорт в Россию. Новый порядок будет среди прочего распространяться на морские акустические системы, включая гидролокационные станции, оборудование для акустического каротажа, подводные высотометры, а также на подводные системы технического зрения и коммуникации. Заявки на выдачу экспортных лицензий на предметы, подлежащие новому контролю, будут оцениваться в каждом конкретном случае в соответствии с консолидированными критериями лицензирования экспорта оружия ЕС и страны.

Читайте также"Радиация кокнула, гробы из свинца": в Сети обсуждают похороны погибших на Лошарике 14 подводниковНапомним, 1 июля 14 подводников погибли на глубоководном аппарате в водах РФ. Авария произошла на спускаемом аппарате подлодки Лошарик. Где именно произошла авария - неизвестно. Минобороны РФ сообщало, что это были российские территориальные воды. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причиной пожара на спускаемом аппарате российской атомной подлодки проекта 10831 Лошарик стало возгорание в аккумуляторном отсеке.