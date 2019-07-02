Гибель 14 человек на атомной подлодке Лошарик: в Минобороны РФ скрывают место аварии - СМИ

В РФ утонула атомная подлодка Лошарик / ZN.UA

2 июля Министерство обороны РФ сообщило, что при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских подводников.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны.

По информации источника РБК, авария произошла на спускаемом аппарате подлодки Лошарик.

Также стало известно, что пожар был ликвидирован усилиями команды.

Но где именно произошла авария — неизвестно. В сообщении Минобороны указано, что это были российские территориальные воды.

Читайте такжеВ России загорелась атомная подлодка, однотипная с погибшим "Курском"К слову, Минобороны РФ также не сообщает, на каком именно глубоководном аппарате погибли моряки. Известно только то, что сейчас он находится на базе Североморск.

Отметим, Лошарик — это российская атомная глубоководная подводная лодка, глубина погружения может достигать 6 тыс. м, пишет портал Военное обозрение. На ее борту нет никакого вооружения. Аппарат был создан в 1980-х годах конструкторами КБ Малахит, входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

Напомним, ранее сообщалось, в России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек.