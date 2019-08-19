"Слезы наворачиваются на глаза": в Госдуме похлопотали перед Украиной за Крым

В Госдуме похлопотали перед Украиной за Крым / 1zoom.ru

Депутат Госдумы от аннексированного Россией Крыма Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду с аннексированного Крыма ради блага фермеров Херсонской и Николаевской областей.

Российский депутат крайне обеспокоен доходами украинских аграриев, которые те недополучают из-за запрета поставлять свои товары на полуостров. Речь идет о сотнях миллионов рублей, уверен он.

По непонятно откуда взявшейся у российского парламентария информации, фермеры Украины "на все лады проклинают официальный Киев", так как свою качественную продукцию вынуждены продавать почти даром.

Читайте такжеВажнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявление"Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты, и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично", — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон дал прогноз, сумеют ли Россия и Украина примириться после Донбасса с Крымом. По его мнению, ситуация с примирением Москвы и Киева после войны на Донбассе и аннексии Крыма вполне однозначна.