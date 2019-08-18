Чиновник рассказал, как в Крыму пытаются водной блокадой "отмазаться" от Кремля

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Просьбы и требования в Киеву от поставленных россиянами после аннексии "властей" полуострова Крым прервать водную блокаду – это попытка "оправдаться" перед Кремлем за напрочь проваленные туристический и аграрный сезон.

Соответствующее мнение высказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

По его мнению, заявления о "водной блокаде" Крыма, по всей вероятности, попытка "главы" аннексированного полуострова Сергея Аксенова "перестраховаться" перед кремлевскими властями и переложить на Украину вину за проблемы с урожаем и очередной провал туристического сезона.

Напомним, ранее Антон Кориневич - постпред президента в Автономной республике Крым, заявил о том, что Киев имеет полное право прекратить подачу воды в Северо-Крымский канал.

Позднее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном полуострове.