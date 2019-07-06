В Крыму требуют от Украины снятия водной блокады

Крымчане требуют подачи воды из Украины / Фото: Reuters

В аннексированной РФ Крыму в Армянске местные жители вышли на пикет за восстановление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу по причине чрезмерной засухи.

Как сообщает Крым.Реалии, организаторы утверждают, что мероприятие посетило 500 человек. Однако очевидцы подтверждают присутствие 100-150 протестующих и активистов.

"Молодежь, наверное, не интересует данный вопрос, а заинтересует в августе, когда температура изменится и, возможно, повторится трагедия, которая была в прошлом году (химические выбросы на заводе Крымский титан в августе 2018 года)", - пояснил организатор акции Владислав Пивовар.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии в 2014 году поставки были прекращены. Теперь жители полуострова страдают от засухи, которая отразилась на всех сферах деятельности.

Напомним, для решения проблемы с пресной водой в аннексированном Россией Крыму воды Днепра, который берет начало в Смоленской области РФ, могут "повернуть" напрямую на полуостров.

Как ранее сообщалось, замглавы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае, если Россия признается в оккупации полуострова.