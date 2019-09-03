"Это путь к войне": сеть разьярила карта на поезде Польши, которая оттяпала себе часть Украины

На поезде изображены территории Украины во владении Польши / facebook.com/komsaga

В Польше колесит поезд по маршруту Жешув-Пшемысль, на котором изображены украинские Львов, Ровно и Луцк в составе территории соседнего государства.

На своей странице в Facebook Александр Комяхов показал фото поездов, на которых в составе Польши изображены не только украинские города, но и литовский Вильнюс.

Также вагоны поезда украшены изображениями маршала Юзефа Пилсудского и бойцов Армии Крайовой, которые во время Второй мировой войны боролись за независимость республики. Также на вагонах изображена карта Польши в границах до 1 сентября 1939 года.

На поездах Львов, Луцк и Ровно изображены в составе территории Польши / facebook.com/komsaga

Такие поезда запустили в честь празднования 100-летия Польской Республики, также известной как Вторая Речь Посполитая.

"Расово-благонадежное ностальжи на электричках Польши. Львов их, Ровно их, Вильнюс их", - написал Комяхов.

В сети отметили, что поезд колесил в тот день, когда украинский президент Владимир Зеленский впервые прибыл в Польшу. Кто-то даже предложил изображать города Польши на поездах Укрзализныци в составе Украины.

"Надо УЗ сделать такое с Ряшевом, Перемышлем и Люблином", "Надо литовцам донести, вместе и ляхов уразумить легче", "Сейчас во Львове 90 процентов украинцев. Если сейчас пересматривать границы, то это путь к войне", "А Бреслау (Вроцлав) скромно прикрыто элементами дизайна", "Представляете, если бы Украина запустила такую электричку с украинскими Перемышлем и Холмом? Представили реакцию Польши, особенно в день визита польского президента в Украину?", - писали юзеры.

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