iPhone 11: сеть поглумилась над новинкой Apple, лучшие мемы и фотожабы

Тройная камера iPhone вызвала немало осуждений / Reuters

Во вторник, 10 сентября, состоялась презентация новых гаджетов корпорации Apple. Кроме iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, были представлены "свежий" iPad 2019 и "умные часы" - Apple Watch Series 5.

iPhone 11 Pro, который стоит 999 долларов, вызвал наибольший ажиотаж в сети из всех новинок – "трехглазый" телефон (оснащенный тремя камерами), стал обьектом насмешек поклонников "яблочной" продукции.

К слову, Apple начнет принимать предзаказы на новые айфоны в пятницу, 13 сентября, а поступят новинки в продажу 20 числа.

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"Представьте кого-то, кто пытается сделать фото на свой iPhone 11 Pro и не знает, в какую камеру смотреть"

"Когда ты не можешь позволить себе iPhone 11"

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"Это Стив Джобс после того, как увидел iPhone 11 в раю: "Не заставляй меня спускаться туда, ты, сопляк!"

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