Apple Watch 2019: объявлена цена, какие добавились функции

10 сентября 2019, 21:01

Apple Watch купить можно будет с корпусами трех видов.

Apple Watch 2019: объявлена цена, какие добавились функции
Apple Watch 2019: объявлена цена, какие добавились функции / Скрин с видео

На сегодняшней презентации Apple 2019, онлайн на русском которой мы ведем на Главреде, презентовали новые Apple Watch 2019.

Теперь часы измеряют уровень шума вокруг, заодно сообщая о его влиянии на уши носителя.

Также у Apple Watch 2019 будет всегда включенный экран (у предыдущей версии экран включается, только если смотришь на него или жмешь на него).

Теперь экран Apple Watch всегда показывает циферблат.

При этом, если повернуть руку к себе, то подсветка загорится на полную мощность.

Заряда часов хватает на 18 часов.

Также у Apple Watch появился встроенный компас.

Новые часы смогут набрать 911 даже без айфона (хорошая новость для Штатов) плюс появилась возможность совершать "международные экстренные звонки".

Apple Watch купить можно будет с корпусами трех видов:

  • алюминиевом,
  • титановом,
  • керамическом белом.

Apple Watch: цена

Apple Watch Series 5 – цена составляет $399 долларов (почти 10 тыс. грн по нынешнему курсу), за версию с LTE – $499 (практически 12,5 тыс. грн), Series 3 — от $199 (около 5 тыс. грн).

Ранее на презентации Apple 2019 представили новые айпады с новой специально разработанной под них операционной системой iPadOS. Названа цена и обновленные характеристики.

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Apple Apple Watch
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