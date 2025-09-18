Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

Кратко:
- Россияне убили двух женщин 62 и 65 лет и трех мужчин - 65, 67, 74 лет
- Из-за атаки повреждены четыре многоквартирных дома
Сегодня утром, 18 сентября, российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли пятеро гражданских. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
"Сегодня около 10:00 российская армия сбросила 250-килограммовую авиабомбу на жилой сектор города. Россияне убили двух женщин 62 и 65 лет и трех мужчин - 65, 67, 74 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за атаки повреждены четыре многоквартирных дома.
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться, отметив, что каждый гражданский в Донецкой области - это потенциальная жертва очередного российского обстрела.
По данному факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытались проникнуть в Купянск через газотранспортную трубу, однако украинские силы обороны снова нанесли по ней удар. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что бои в городе остаются чрезвычайно тяжелыми.
На Покровском направлении Донецкой области боевые действия продолжаются уже более года. Ситуация осложняется тем, что российская армия постепенно ослабляет ВСУ, установив контроль над всеми путями снабжения и создав "зону уничтожения" с помощью дронов, пишет Sky News.
В то же время информация о якобы продвижении войск РФ к центру Купянска не соответствует действительности. Это опроверг представитель ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.
Что известно о городе Константиновка?
Константиновка – город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области.
Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборантов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия.
Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.
