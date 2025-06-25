Враг уничтожает инфраструктуру: Константиновка - на грани гумкатастрофы

Из-за постоянных атак дронов в Константиновке отменено движение городских автобусов.

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Константиновка - на грани гуманитарной катастрофы / коллаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin

Кратко:

В городе подача воды осуществляется в период с 17 до 20 часов

В городе работает пять "Пунктов несокрушимости"

Из-за ежедневных обстрелов российских оккупантов Константиновка в Донецкой области оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он подчеркнул, что почти половина этого населенного пункта находится без электроснабжения, а 1900 домов в Сантуриновке остались без газа и его подачу пока невозможно восстановить.

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В городе подача воды осуществляется в период с 17 до 20 часов (лишь 20-25% от потребности). Здесь также установлено 11 емкостей для воды и семь резервуаров, а также есть 12 скважин. В городе работает пять "Пунктов несокрушимости" и вскоре должно появиться еще два. Правоохранители, медицинские работники и коммунальные службы продолжают работать, однако россияне каждый день уничтожают критическую инфраструктуру.

Из-за постоянных атак дронов в Константиновке отменено движение городских автобусов, а в Дружковку ограниченно работает пригородный маршрут.

Глава ОВА призвал горожан эвакуироваться в более безопасные города и обнародовал номера телефонов для эвакуации: 0-800-500-121, 380730500121.

Новости Украины - что происходит на фронте

Как писал ранее Главред, российским оккупантам дали новую задачу. В ВСУ назвали летнюю цель РФ.

В то же время фиксируется определенное улучшение ситуации на Сумщине. Несмотря на то, что сложные бои продолжаются, среди оккупантов растет количество случаев дезертирства.

В то же время на Херсонщине солдаты РФ выступили против командования. Критическое недовольство вызвано, в частности, действиями командира бригады Эдуарда Шандуры, который "бросает людей на смерть".

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Что известно о городе Константиновка? Константиновка – город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборантов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

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