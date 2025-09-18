Шукшина собрала почти миллион рублей на похороны и готова их передать дочери.

Путинистка Шукшина раньше технично обманула свою мать / Коллаж Главред, фото Википедия, Lenta.ru

Кратко:

Сколько денег собрала путинистка на похороны

Что она сама об этом говорит

Мать путинистки Марии Шукшиной, которая всячески поддерживает террориста-Путина и военное вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, готова к своей смерти.

Как пишут российские пропагандисты, о проблемах своей матери рассказала ее дочь Ольга Шукшина, которая последние 10 лет ухаживает за тяжелобольной.

"Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольше. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, Слава Богу, но когда я знаю точно, что говорить", — говорит Шукшина на видео.

Лидия Федосеева-Шукшина собралась умирать / instagram.com/alibasov_nana

Как известно, пенсионерка сейчас живет в скромной квартире в Новой Москве вместе с дочкой Ольгой. По ее словам, ухаживает за матерью только она — остальные члены семьи самоустранились. Как говорит сама актриса, у Ольги давний конфликт с путинисткой Марией.

У актрисы за это время случился инсульт и инфаркт. Также она страдает от деменции.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред уже писал о разборках и войнах за наследство в звездной семейке. Так, Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

О персоне: Мария Шукшина Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

