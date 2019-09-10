iPhone 11: цена просочилась в сеть до презентации Apple 2019 онлайн

Презентация Apple 2019 онлайн и что известно про iPhone 11 / narodna-pravda.ua

До начала презентации Apple 2019 онлайн остаются считанные минуты: начало запланировано на 20:00 по киевскому времени (само видео на английском и на презентация Apple 2019 на русском в конце новости).

Тем временем Главред напоминает своим читателям, что уже известно про новый айфон 2019.

В частности, цена на iPhone 11 утекла в сеть еще до презентации Apple онлайн.

В китайской соцсети Weibo появилось инсайдерское фото с ценами новых гаджетов:

базовый iPhone 11 – цена с памятью в 64 ГБ – $750 (почти 18,8 тыс. грн по нынешнему курсу), ГБ 128 – $800 (свыше 20 тыс. грн) и 256 ГБ – $900 (более 22,5 тыс. грн);

– цена с памятью в 64 ГБ – $750 (почти 18,8 тыс. грн по нынешнему курсу), ГБ 128 – $800 (свыше 20 тыс. грн) и 256 ГБ – $900 (более 22,5 тыс. грн); iPhone 11 Pro – цена со 128 ГБ памяти – $1000 (чуть более 25 тыс. грн), 256 ГБ – $1100 (более 27,5 тыс. грн) и 512 ГБ – $1200 (более 30 тыс. грн);

– цена со 128 ГБ памяти – $1000 (чуть более 25 тыс. грн), 256 ГБ – $1100 (более 27,5 тыс. грн) и 512 ГБ – $1200 (более 30 тыс. грн); топовый iPhone 11 Pro Max – цена в тех же трех вариантах памяти, что и iPhone 11 Pro: $1100 (свыше 27,5 тсы. грн), $1200 (дороже 30 тыс. грн) и $1300 (более 32,5 тыс. грн) соответственно.

При этом обновленные iPhone 2019 сохранят размеры линейки гаджетов 2018 года:

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – размеры OLED-дисплеев в 5,8 и 6,5 дюйма по диагонали,

и – размеры OLED-дисплеев в 5,8 и 6,5 дюйма по диагонали, iPhone 11 – размер дисплея IPS диагональю 6,1 дюйма.

У iPhone 11 будет двойная камера, а iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – тройная. Работать все iPhone 2019 будут на чипе Apple A13.

Презентация Apple 2019 – смотреть онлайн:

Презентация Apple 2019 на русском – смотреть онлайн:

Ранее Главред уже писал про новые гаджеты. Подробнее читайте в нашем материале iPhone 11: цена, характеристики, когда выйдет новый Айфон 11.