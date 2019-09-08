iPhone 11: цена, характеристики, когда выйдет новый Айфон 11 / narodna-pravda.ua

Уже традиционная презентация Apple осенью 2019, в сентябре, состоится уже совсем скоро. Что же известно о новом айфоне, выяснил Главред.

Презентация Apple 2019: дата

Назначена презентация Apple на 10 сентября. Можно считать, что это официальная дата, когда выйдет новый айфон 2019.

Презентацию Apple 2019 смотреть онлайн можно будет на нашем сайте.

iPhone 11: дата выхода

Правда, сами продажи стартуют чуть позже. iPhone 11 купить в Киеве можно будет ближе к концу месяца: датой старта продаж называется 27 сентября.

Уже известно, что новые гаджеты получили названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Подробнее читайте в нашем материале iPhone 11: в сеть слили все секреты Apple.

Новый айфон 2019: цена

Последний айфон 2019, цена у него будет немаленькая:

iPhone 11 – цена около $1292 (по нынешнему курсу это порядка 32,7 тыс. грн), согласно инсайдерской информации;

iPhone 11 Max – цена составит $1422 (это почти 36 тыс. грн).

Уже циркулируют слухи, что цены могут быть и выше. Таким образом, у iPhone 11 цена в Украине превысит 30 тыс. грн при любых раскладах. Ожидается, что iPhone 11 купить в Украине можно будет по цене от 32,5 тыс. грн до 45,5 тыс. грн, а купить iPhone 11 Max в Украине – за 36-49 тыс. грн.

Новый айфон 2019: фото

iPhone 11: характеристики

У айфон 11 размер будет худее своих предшественников: у нового iPhone при уменьшенной верхней рамке "монобровь" будет меньше в 1,5 раза, сама рамка (судя по производимым уже сейчас чехам к нему) станет толще на 0,5 мм.

Новые айфоны 11 поколения укомплектуют уже традиционными 5,8-дюймовым OLED-дисплеем – для базовой версии Pro, а для версии Pro Max – 6,5-дюймовым. iPhone 11 версии XR получит экран в 6,1 дюймов.

iPhone 11 выходит в черном, красном, желтом и белом цветах. iPhone XR 2 выпустят еще в зеленом и фиолетовом цвете.

Оперативная память новых iPhone – она останется прежней (4 Гб). В зависимости от комплектации можно будет встроить еще 64 Гб, 256 Гб или 512 Гб. Пока неизвестно, запустят ли в продажу модель с 1 Тб.

Емкость аккумулятора у iPhone 11 Pro, в сравнении с предыдущей аналогичной версией смартфона, должна вырасти почти на 25%, а в iPhone 11 Pro Max – на 10−15%.

У iPhone 11 Max прогнозируются:

реверсивная зарядка;

батарея – 3500 мАч;

частота обновления экрана – 120 Гц;

поддержка стилуса;

новейший чип A13 Bionic;

улучшенная селфи-камера и третий объектив основной камеры: две камеры по 14 Мп, а третья на корпусе и фронтальная – по 10 Мп.

Что еще покажут на презентации Apple в сентябре 2019

Кроме iPhone поклонников ждут презентация смарт-часов Apple Watch Series 5 (с камерой для видеозвонков и селфи, а также, возможно, с функцией распознавания лица) и беспроводной зарядки AirPower (совместима с iPhone, Apple Watch и AirPods).

Ожидается, что у Apple Watch Series 5 цена составит около $500, или в переводе на наши – порядка 12,7 тыс. грн.

Напомним, в сентябре прошлого года Apple презентовала сверхмощные iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR и умные Apple Watch. Смартфоны имеют до 512 гигабайт встроенной памяти, а часы могут отправлять ЭКГ врачам и вызывать скорую.