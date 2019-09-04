iPhone 11: в сеть слили все секреты Apple / Reuters

Сведения про новый iPhone 11 от Apple, презентация которого намечена на осень 2019, утекли в интернет.

Стало известно, когда выйдет новый айфон 2019, названия всех гаджетов и дата релиза iOS.

Согласно файлу, который выложил в Twitter пользователь AppleBeta2019, называться новые смартфоны будут iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Датой старта продаж названо 27 сентября.

Релиз обновления iOS 13, watchOS 6 и iPadOS судя по всему появится 23 сентября, а обновление iOS 13.1 – в октябре.

Кроме того, презентация Apple 2019 в сентябре, похоже, будет включать в себя анонс новых часов и планшетов. Для Apple Watch Series 5 разработаны четыре модели, но, по слухам, они мало чем будут отличаться от своих предшественников, разве что более премиальными материалами.

Также ожидаются два новых iPad – бюджетная и про-версия. Впрочем, их презентацию вполне могут затянуть на пару месяцев и показать не в сентябре с остальными новинками, а ближе к зиме.

О подлинности обнародованных документов стопроцентно утверждать нельзя, хотя сама озвученная выглядит правдоподобно.

Ранее Apple назвала дату презентации iPhone 11. Новые модели потребители увидят 10 сентября.

В сентябре прошлого года Apple презентовала сверхмощные iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR и умные Apple Watch. Смартфоны имеют до 512 гигабайт встроенной памяти, а часы могут отправлять ЭКГ врачам и вызывать скорую.