Apple назвала дату презентации iPhone 11

Apple продемонстрирует три новых телефона / Фото: Reuters

Компания Apple10 сентября представит широкой публике новые модели iPhone 11.

Как сообщает The Verge, презентация состоится на ежегодной конференции в штаб-квартире Apple Park в Калфиорнии.

Ожидается, что Apple продемонстрирует три новых телефона: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В издании уточнили, что компания "редко проводит мероприятия по запуску одной категории продуктов". Предположительно, на конференции представят новые умные часы, MacBook, iPad и ряд других популярных товаров.

Эксперты утверждают, что в новых iPhone будет улучшена возможность записи видео, приближающая качество к продуктам профессиональных видеокамер. Размер и внешний вид смартфонов останутся прежними, претерпит изменения лишь задняя панель устройства, она станет матовой.

Как ранее сообщалось, режиссер Оскар Хадсон снял в Киеве рекламу беспроводных наушников AirPods для американской компании Apple.

Напомним, компания Apple презентовала видео-стриминговый сервис, которому прогнозируют статус "убийцы" Netflix, и сервис Apple News — своеобразный iTunes для новостей.