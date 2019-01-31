Новые iPhone могут подешеветь

Apple / ВВС

Глава Apple Тим Кук намекнул, что в некоторых странах могут снизить цены на новые модели iPhone, пытаясь остановить стремительное падение продаж.

Доход от продаж iPhone, на который приходится большая часть прибыли Apple, в последнем финансовом квартале упал на 15%. В целом выручка компании снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, до 84,3 млрд долларов, сообщает ВВС.

Тим Кук отметил, что укрепление доллара делает его продукцию сравнительно дороже и негативно влияет на продажи на развивающихся рынках.

На данный момент, согласно официальному сайту Apple, iPhone X с 5,8-дюймовым дисплеем стоит от 999 долларов США.

Кук не назвал конкретные страны, где именно подешевеет iPhone. До этого Apple снижала цены на только что вышедшие модели iPhone всего один раз — в 2007 году, вскоре после старта продаж первой версии этого смартфона.

Ранее Apple вынуждена была сократить объемы производства новых iPhone XR, так как спрос на них очень низок.

Напомним, 12 сентября в американском городе Купертино Apple в своей штаб-квартире презентовала iPhone XS, iPhone XS Max, "бюджетный" iPhone XR, а также Apple Watch Series 4.