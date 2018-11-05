Производство iPhone XR начали сокращать из-за низкого спроса - СМИ

iPhone XR пока пользуются небольшим спросом / Reuters

Корпорация Apple вынуждена сократить объемы производства новых iPhone XR, так как спрос на них очень низок.

О падении производства сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на собственные источники, передает Meduza.

Издание пишет, что компания Foxconn, собирающая телефоны Apple, выделила под сборку iPhone XR около 60 сборочных линий, однако сейчас работают только 45 из них "так как основной заказчик сказал, что ему не нужно так много продукции".

"Foxconn, таким образом, сократил производство iPhone XR на 20-25% или 100 тысяч телефонов в сутки. Схожая ситуация и другого крупного партнера Apple по сборке iPhone XR — компании Pegatron", - пишет Nikkei.

При этом корпорация увеличивает производство iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые значительно дешевле iPhone XR. В текущем квартале, по данным источников Nikkei, компания планировала произвести 20 миллионов iPhone 8, теперь же заказ увеличен до 25 миллионов штук.

В Apple пока что не прокомментировали эту информацию.

Напомним, 12 сентября в американском городе Купертино Apple в своей штаб-квартире презентовала iPhone XS, iPhone XS Max, "бюджетный" iPhone XR, а также Apple Watch Series 4.

По мнению экспертов, цены на iPhone XS будут стартовать от 39 тысяч 999 гривен, на iPhone XS Max — от 44 тысяч 999, на iPhone XR — от 29 тысяч 999, а на Apple Watch (в комплектации с алюминиевым корпусом) — от 13 тысяч 990.