Новые Iphone 2018: цена, дата выхода и характеристики новинок Apple

Apple презентовала iPhone XS and XS Max / Reuters

В американском городе Купертино корпорация Apple в своей штаб-квартире презентовала новые смартфоны — iPhone XS, iPhone XS Max.

Гаджеты получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic, оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов.

Оба телефона имеют Face ID — сканер объемно-пространственной формы лица человека, разработанный Apple.

Основная камера у новинок — 12 мегапикселей, а фронтальная — 7. Резкость фото можно будет выбрать после того, как оно сделано. Была улучшена батарея гаджетов — iPhone XS сможет работает на 30 минут дольше своего предшественника, а iPhone XS Max — на полтора часа дольше.

Гаджет XS оснастят слотами для двух сим-карт, но работать две симки полноценно будут только в китайских "айфонах". Смартфоны будут выпускаться с оперативной памятью 64, 256 или 512 гигабайт в трех цветах: черный, белый и золотой.

Позже была показана еще одна новинка — iPhone XR, она считается более дешевой. Телефон также получил процессор A12 Bionic, у него "безграничный экран" с диагональю 6,1 дюйма.

Гаджет сделали в алюминиевом корпусе, а не в стальном, как другие смартфоны компании. Кроме того, у него нет фронтальной камеры, но основная — 12 мегапикселей. Новинка будет доступна в разных цветах — в желтом, красном, синем, коралловом, черном и белом.

Напомним, 12 сентября 2017 года в Купертино Apple в своей штаб-квартире представила iPhone 8, а также iPhone 8 Plus и iPhone X. Специалисты китайского издания iChunt подсчитали, что себестоимость iPhone X составляет чуть больше 412 долларов (в цену не включены затраты, в частности, на разработку, логистику, рекламу).