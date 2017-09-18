СМИ назвали себестоимость iPhone X

Специалисты китайского издания iChunt подсчитали, что себестоимость новой модели смартфона американской корпорации Apple — iPhone X — составляет чуть больше 412 долларов (в цену не включены затраты, в частности, на разработку, логистику, рекламу).

Об этом пишет "Российская газета".

По ее данным, самым дорогим компонентом гаджета стал OLED-дисплей, произведенный Samsung, за него Apple отдает южнокорейской компании 80 долларов.

Кроме того, 256-гигабайтный модуль NAND-памяти от концерна Toshiba стоит 45 долларов, в 26 обходится новый процессор Apple A11 Bionic (производства тайваньской TSMC), а 3D-сенсор для работы Face ID — в 25. Модем Qualcomm стоит 18 долларов, а модуль оперативной памяти емкостью три гигабайта — 24.

Напомним, 12 сентября в американском Купертино (штат Калифорния) Apple в своей штаб-квартире представила новые модели iPhone — 8, 8 Plus и X, цена первых двух стартует от 699, а также 799 долларов соответственно. В США юбилейные смартфоны стоят от 999 долларов.