Reuters узнало базовую цену нового iPhone

Новый iPhone может стоить более тысячи долларов, узнало Reuters / Reuters

Базовая цена нового смартфона американской корпорации Apple — iPhone X Plus или Max — после презентации может превысить тысячу долларов.

Новый флагман может стоить 1 тысячи 49 долларов или 1 тысячу 99 долларов (базовая цена iPhone X была 999 долларов), пишет агентство Reuters.

Ранее стало известно, что предзаказы на новинки стартуют 14 сентября, а в продажу они поступят уже 21 числа.

Напомним, 12 сентября Apple презентует ряд новинок. Ожидалось, что компания покажет три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XC, смарт-часы Apple Watch Series 4, обновленные iPad Pro, наушники AirPods и беспроводную зарядную станцию AirPower.

Мероприятие состоится в штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния) в аудитории Steve Jobs Theater. Его начало запланировано в 10 утра по местному времени (20:00 — по Киеву), онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на "Главреде".