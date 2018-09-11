Презентация Apple 2018: смотреть онлайн видео трансляцию на русском

Иллюстративное фото / YouTube EverythingApplePro

В среду, 12 сентября, в городе Купертино (штат Калифорния, США) в "Театре Стива Джобса", по сложившейся традиции, состоится презентация новейших гаджетов производства корпорации Apple.

Также раньше сообщалось о том, что корпорация намерена всерьез обновить линейку смартфонов. Первым будет 6,1-дюймовый iPhone XR (iPhone 9), оснащенный жидкокристаллическим дисплеем; 5,8-дюймовый iPhone XS с OLED-дисплеем, а также 6,5-дюймовый iPhone XS Max с аналогичным экраном.

Кроме того, в Apple планируют презентовать 11- и 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro, 1,57- и 1,78-дюймовые смарт-часы Apple Watch Series 4, ноутбуки Mac mini 2018, 12-дюймовый MacBook 2018, MacBook Pro 2018, а также наушники AirPods 2018.

"Вдогонку" будут представлены новые версии ОС, на которых работают все вышеперечисленные устройства − iOS 12, macOS Mojave, watchOS 5 и tvOS 12.

Предлагаем вашему вниманию на "Главреде" прямую трансляцию презентации (начало в 20.00 по киевскому времени).

Напомним, ранее в СМИ "просочились" цены на новейшие iPhone.