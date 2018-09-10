Презентация Apple-2018: три новых IPhone, смарт-часы и другие новинки

Стали известны характеристики ряда новинок, которые презентует Apple / Reuters

В США американская корпорация Apple в среду, 12 сентября, презентует ряд новинок — ожидается, что компания покажет три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XC, смарт-часы Apple Watch Series 4, обновленные iPad Pro, наушники AirPods и беспроводную зарядную станцию AirPower.

Мероприятие состоится в штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния) в аудитории Steve Jobs Theater, его начало запланировано в 10 утра по местному времени (20:00 — по Киеву), онлайн-трансляция будет идти на сайте Apple.

Новые iPhone

В СМИ уже просочилась информация, что iPhone XS будет иметь корпус из стекла и нержавеющей стали и OLED-экран (органический светодиод). Новинки будут оснащены экранами в 5,8 или 6,5 дюйма и оперативной памятью 64, 256 или 512 гигабайт.

Цена iPhone XS с 5,8-дюймовым экраном может стартовать от 899 долларов (более 25 тысяч гривен), а гаджета с 6,5-дюймовым — от 999 долларов (свыше 28 тысяч гривен).

Новинки якобы будут представлены в трех цветах — черный, белый и золотой. Также появились сведения, что смартфоны оснастят двумя SIM-картами, при этом у них не будет переходника с компьютерного разъема Lightning на 3,5-милиметровый аудиоразъем.

Предзаказы на новые iPhone стартуют 14 сентября, а в продажу новинки поступят 21 числа. Apple запатентовала дизайн Watch Series 4. C технологией защиты OLED-экранов от так называемого выгорания (когда из-за слишком интенсивного использования устройства на нем появляются полосы и точки) и безрамочным дисплеем с закругленным гранями.

Новые смарт-часы

Корпорация запатентовала дизайн Watch Series 4 с технологией защиты OLED-экранов от так называемого выгорания (когда из-за слишком интенсивного использования устройства на нем появляются полосы и точки) и безрамочным дисплеем с закругленным гранями. Гаджеты будут оснащены экранами размером 39,9 и 45,2 миллиметра.

Обновленные iPad Pro

Новинки получат диагональ дисплея 11 или 12,9 дюйма. Главное новшество — отсутствие кнопки "Home", распознавание лиц и минимальные рамки экрана. Ожидается, что гаджет с меньшей диагональю будет стоить 649 долларов (более 18 тысяч гривен), а с большей — 749 (свыше 21 тысячи гривен).

Стали известны характеристики ряда новинок, которые презентует Apple / twitter.com/mysmartprice

Улучшенная зарядная станция AirPower

Компания презентовала AirPower в 2017-м году, в своей работе станция использует протокол беспроводной передачи энергии Qi. Зарядка не вышла в продажу из-за проблем в работе. СМИ узнали, что ее обновленная версия сможет обеспечить быструю и одновременную зарядку всех гаджетов Apple.

Обновленные наушники AirPods

Появились сведения, что корпорация презентует модель наушников AirPods, которые можно будет заряжать без провода от AirPower. Также в новинке якобы появится функция "Привет, Siri (облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple — Ред.)".

Напомним, 12 сентября 2017 года в Купертино Apple в своей штаб-квартире представила новые модели смартфонов — iPhone 8, а также iPhone 8 Plus и iPhone X. Специалисты китайского издания iChunt подсчитали, что себестоимость iPhone X составляет чуть больше 412 долларов (в цену не включены затраты, в частности, на разработку, логистику, рекламу).