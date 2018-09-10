Презентация Apple-2018: три новых IPhone, смарт-часы и другие новинки

10 сентября 2018, 16:42

Мероприятие будет транслироваться на официальном сайте корпорации.

СМИ узнали характеристики ряда новинок, которые презентует Apple
Стали известны характеристики ряда новинок, которые презентует Apple / Reuters

В США американская корпорация Apple в среду, 12 сентября, презентует ряд новинок — ожидается, что компания покажет три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XC, смарт-часы Apple Watch Series 4, обновленные iPad Pro, наушники AirPods и беспроводную зарядную станцию AirPower.

Мероприятие состоится в штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния) в аудитории Steve Jobs Theater, его начало запланировано в 10 утра по местному времени (20:00 — по Киеву), онлайн-трансляция будет идти на сайте Apple.

Новые iPhone

В СМИ уже просочилась информация, что iPhone XS будет иметь корпус из стекла и нержавеющей стали и OLED-экран (органический светодиод). Новинки будут оснащены экранами в 5,8 или 6,5 дюйма и оперативной памятью 64, 256 или 512 гигабайт.

Цена iPhone XS с 5,8-дюймовым экраном может стартовать от 899 долларов (более 25 тысяч гривен), а гаджета с 6,5-дюймовым — от 999 долларов (свыше 28 тысяч гривен).

Новинки якобы будут представлены в трех цветах — черный, белый и золотой. Также появились сведения, что смартфоны оснастят двумя SIM-картами, при этом у них не будет переходника с компьютерного разъема Lightning на 3,5-милиметровый аудиоразъем.

Предзаказы на новые iPhone стартуют 14 сентября, а в продажу новинки поступят 21 числа.

Новые смарт-часы

Корпорация запатентовала дизайн Watch Series 4 с технологией защиты OLED-экранов от так называемого выгорания (когда из-за слишком интенсивного использования устройства на нем появляются полосы и точки) и безрамочным дисплеем с закругленным гранями. Гаджеты будут оснащены экранами размером 39,9 и 45,2 миллиметра. 

Обновленные iPad Pro

Новинки получат диагональ дисплея 11 или 12,9 дюйма. Главное новшество — отсутствие кнопки "Home", распознавание лиц и минимальные рамки экрана. Ожидается, что гаджет с меньшей диагональю будет стоить 649 долларов (более 18 тысяч гривен), а с большей — 749 (свыше 21 тысячи гривен).

СМИ узнали характеристики ряда новинок, которые презентует Apple
Стали известны характеристики ряда новинок, которые презентует Apple / twitter.com/mysmartprice

Улучшенная зарядная станция AirPower

Компания презентовала AirPower в 2017-м году, в своей работе станция использует протокол беспроводной передачи энергии Qi. Зарядка не вышла в продажу из-за проблем в работе. СМИ узнали, что ее обновленная версия сможет обеспечить быструю и одновременную зарядку всех гаджетов Apple.

Обновленные наушники AirPods

Появились сведения, что корпорация презентует модель наушников AirPods, которые можно будет заряжать без провода от AirPower. Также в новинке якобы появится функция "Привет, Siri (облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple — Ред.)".

Напомним, 12 сентября 2017 года в Купертино Apple в своей штаб-квартире представила новые модели смартфонов — iPhone 8, а также iPhone 8 Plus и iPhone X. Специалисты китайского издания iChunt подсчитали, что себестоимость iPhone X составляет чуть больше 412 долларов (в цену не включены затраты, в частности, на разработку, логистику, рекламу).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
презентация Apple iPad iPhone Apple Watch AirPower AirPods
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:01
Омелян рассказал, какую пользу извлечет Украина от закрытия ж/д сообщения с Россией
17:59
В Николаеве депутат избил журналиста
17:35
Скрипалей пыталась отравить спецгруппа "Чистильщики" - СМИ Видео
17:30
Супермодель Ратаковски смело "светанула" грудью ради рекламы: опубликованы фото
17:22
Убийство Захарченко. В "ДНР" россияне разогнали охрану и спецназ мертвого главаря
17:00
Оля Полякова на "Танцах со звездами" покрасовалась в 12 образах, опубликовано фото Видео
16:53
Порошенко увеличил сроки призыва на срочную службу
16:42
Презентация Apple-2018: три новых IPhone, смарт-часы и другие новинки Видео
16:16
"Трибуна строго режима": сеть шокировала клетка-зоопарк для болельщиков украинского футбольного клуба Фото
15:58
В Одесской морской академии разгорелся скандал из-за траурного фото Захарченко
15:56
Топ-5 самых популярных досок объявлений Украины новости компании
15:37
Геращенко восхитилась храбростю выступивших против Путина детей
15:33
Супермодель Белла Хадид выставила напоказ груди-"дыньки" и нижнее белье: опубликованы фото
15:12
Усекновение главы Иоанна Предтечи-2018: что нельзя делать в этот день
15:04
Владелец судна "Механик Погодин" обратился к Порошенко
14:58
Гламурный тоталитаризм мнение
14:53
Лига Наций УЕФА
14:41
"Не дадим любой ценой": у Порошенко сделали заявление по подаче воды в Крым
14:35
Иван Дорн выпустил новый трек совместо с известным музыкантом-"электронщиком": опубликовано аудио
14:25
В Питере "Дукалис" попал в аварию
14:16
В СБУ отреагировали на задержание ФСБ "боевика ИГ"
14:14
Соски - на волю. Голливудская актриса "засветила" грудь в откровенном платье: опубликовано фото
14:00
Новый выпуск "Танцев со звездами": стал известен аутсайдер Видео
13:59
"Прощай, п*здобол": власть РФ абсолютно нелегитимна мнение
13:53
"Антициклон выпихнет циклон": синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Видео
13:47
Безумие волчиц. Винник своим концертом провоцировал столпотворение и многокилометровые пробки: опубликовано видео
13:03
Кошмарное ДТП в Одессе: в сети опубликовали видео аварии Видео
13:01
Стало, кто будет петь за Украину на "Детском Евровидении": опубликовано видео
13:01
"Мы теперь до 65 лет не доживем": последние фото Кобзона стали причиной скандала Фото Видео
12:34
Популярный порносайт запустил секс-гороскоп
12:29
ФСБ обвинила СБУ, ИГИЛ и "Правый сектор" в подготовке в терактов в РФ
12:20
Борьба с бессонницей. Супрун посоветовала, что точно поможет уснуть Видео
12:12
У Трампа рассматривают вопрос об ударе по войскам РФ в Сирии - WSJ
12:07
В Южной Африке снегом засыпало заповедник: опубликованы фото, видео Фото Видео
11:57
Плотницкого тайком сняли в Москве
11:53
"Соблазнили немало наивных людей". Эксперт сравнил власти Путина со "старой проституткой" Видео
11:52
Как в "ДНР" за 11 минут произошел переворот мнение
11:41
Сирийский диктатор Асад решился применить химическое оружие в Идлибе - американские СМИ
11:25
СМИ узнали о проблеме во время матча Украина — Словакия Фото Видео
11:16
Приветствие "Слава Украине!" намерены ввести не только для военных
11:00
"Смотри, гад, что ты наделал!": в Одессе устроили самосуд после кошмарной аварии Видео
10:53
Рубль установил новый антирекорд
10:37
"А где такая ж*па?": украинец выложил видео огромного провала на месте только что отремонтированной дороги Видео
10:20
Светлана Тарабарова родила первенца Видео
10:06
Жилье за сотни долларов и израильские копы на улицах: как в Умани встретили еврейский Новый год Видео
09:55
На Николаевщине мужчина устроил стрельбу по детям из "самопала", есть пострадавшие
09:37
"Какой президент – такие и танки заржавевшие": в соцсетях обсудили праздничное видео Порошенко с мощными Т-64 Фото
09:25
Обнаженное плечо, видна часть груди. Американская модель показала фото в платье-карандаш Видео
09:16
Церковный блицкриг: как в Константинополе поставили Кремль на место мнение
09:00
Политолог рассказал о планах Путина на будущее Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять