Apple представила новые iPhone: опубликованы фото и видео, названы цены

В американском Купертино (штат Калифорния) корпорация Apple в своей штаб-квартире представила новые модели iPhone — 8, 8 Plus и X, цена первых двух стартует от 699, а также 799 долларов соответственно.

Об этом пишет РБК-Украина.

По данным агентства, iPhone 8 получил беспроводную зарядку, модель доступна в трех цветах с двумя вариантами памяти — 64 и 256 Гб.

iPhone 8 имеет новый шестиядерный процессор A11, его камера может снимать видео в режиме slow-mo (замедленная видеосъемка) в разрешении 1080p (Full HD). Новинки имеют стеклянную заднюю крышку, разрешение дисплеев не изменилось по сравнению с предыдущей моделью.

"Камеры iPhone X получили двойную оптическую стабилизацию. Они оснащены 12-мегапиксельными сенсорами и улучшенной вспышкой. Новая беспроводная зарядка позволяет заряжать одновременно iPhone X, Apple Watch i беспроводные наушники AirPods", — говорится в статье.

Напомним, в сентябре 2016 года в Сан-Франциско состоялась традиционная презентация смартфонов Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus, главное их отличием от прежних аппаратов — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Видео: Apple