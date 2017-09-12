Apple показала новые умные часы, опубликованы фото

В американском Купертино (штат Калифорния) корпорация Apple в своей штаб-квартире представила новую модель умных часов.

Об этом пишет РБК-Украина.

По данным агентства, новинка — Apple Watch series 3 — будет иметь поддержку беспроводных сетей LTE, ее процессор на 70% мощнее, чем у предыдущей серии.

SIM-карта новых смарт-часов будет электронной. Гаджеты буду внимательнее следить за сердечным ритмом пользователей и станут предупреждать об аритмии.

Напомним, в сентябре 2016 года в Сан-Франциско состоялась традиционная презентация смартфонов Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus, главное их отличием от прежних аппаратов — отсутствие 3,5–мм разъема для наушников.