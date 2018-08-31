Стало известно, когда Apple покажет новинки

Apple презентует новинки 12 сентября / Reuters

В США американская корпорация Apple в своей штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния) презентует новинки 12 сентября.

Мероприятие состоится в аудитории Steve Jobs Theater, говорится на сайте компании.

Начало презентации запланировано в 10 утра по местному времени (20:00 — по Киеву).

Apple презентует новинки 12 сентября / Скриншот с apple.com

Напомним, 12 сентября 2017 года в Купертино Apple в своей штаб-квартире представила новые модели смартфонов iPhone — 8, а также 8 Plus и X. Узнать характеристики телефонов можно здесь.