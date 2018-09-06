Стали известны цены на последние айфоны-2018: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XC

Названа цена iPhone XS / Gagadget

Презентация iPhone-2018 от Apple назначена на 12 сентября. Однако цены на новые айфоны просочились в СМИ уже сегодня.

Судя по всему, у iPhone XS помимо экрана OLED будет еще и корпус из стекла и нержавеющей стали. Клиенты смогут выбирать "оперативку" из следующих вариантов: 64 ГБ/256 ГБ/512 ГБ.

Зато у гаджета не будет поддержки Apple Pencil и ProMotion.

Итак, iPhone 2018 – цены на iPhone XS:

5,8-дюймовый iPhone XS в базовой версии – $899 (порядка 25,5 тыс. грн по нынешнему курсу),

6,5-дюймовый iPhone XS – от $999 (более 28 тыс. грн);

"бюджетный" iPhone XC – минимум $749 (почти 21,3 тыс. грн).

Итак, iPhone 2018 – цены:

на новый MacBook с Retina-дисплеем диагональю 12 дюймов и 13 дюймов – от $999;

обновленный iPad Pro с диагональю 11 дюймов – $649 (почти 18,5 тыс. грн);

iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма – $749.

Цена новых умных часоы Apple Watch Series 4 якобы не изменилась.

Ранее мы проанализировали всю слитую на данный момент инсайдерскую информацию, чтобы вычленить главное. В итоге мы собрали все, что известно о новом айфоне Apple еще до его презентации.