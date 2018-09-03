Появилось видео новых iPhone XS и iPhone XS Plus: что известно о новом айфоне Apple еще до его презентации

Презентация iPhone-2018 от Apple назначена на 12 сентября. Начало презентации запланировано в 10 утра по местному времени (20:00 — по Киеву).

К слову, Apple уже запатентовала дизайн Apple Watch Series 4. Речь идет о технологии защиты OLED-экранов от так называемого выгорания (когда из-за слишком интенсивного использования устройства на нем появляются полосы и точки) и безрамочном дисплее с закругленным гранями.

Что же ждет любителей "яблочной" продукции? Мы проанализировали всю слитую на данный момент инсайдерскую информацию, чтобы вычленить главное.

iPhone XS: новости

Многие ожидали, что в этом году выйдет "бюджетный" (насколько бюджетным может быть гаджет от Apple) iPhone SE 2. Однако в презентации Apple-2018 на сентябрь гаджет так и не внесен. Как следует из информации, что успела утечь в сеть, оба новых айфона-2018 будут называться iPhone XS. И от предыдущего поколения (если судить по слитым фото) они отличаются мало – разве что цветом. Но это уже вопрос характеристик.

iPhone XS: характеристики

Размер экрана iPhone XS – в обеих моделях это OLED-экраны – будет в двух вариантах:

с дисплеем в 5,8 дюймов – при размере корпуса 143,6 мм × 70,9 мм × 7,7 мм с разрешением 2435 × 1125 с 458 пикселями на дюйм;

с дисплеем 6,5 дюймов – при размере корпуса 157,53 мм × 77,44 мм × 7,85 мм с прогнозируемым разрешением 2688 × 1242 с 458 пикселями на дюйм.

Ожидается, что благодаря большому экрану в горизонтальной ориентации большой iPhone XS будет отображать приложения, как iPad.

Читайте такжеСжечь iPhone: опубликовано видео сокрушительного удара бабушек из "Отрядов Путина" по СШАРаботать оба смартфона будут на процессоре Apple A12 – первом мобильном процессоре компании, который изготавливается по 7-нм техпроцессу. Также они получат 4 Гб оперативной памяти.

Отличительной чертой гаджета должна стать улучшенная камера iPhone XS. Предполагалось даже, что она будет тройной, однако это новшество Apple решила отложить на 2019 год. Остальных подробностей о камере придется ждать до презентации нового айфон.

Цвета нового iPhone XS:

стандартные цвета черный и белый,

а также новинка – золотой.

Кроме того, мелькала информация, что новый iPhone будет с двумя SIM-картами, но без переходника с Lightning на 3,5 мм аудиоразъем.

А вот концепт-видео, которое демонстрирует грядущие смартфоны Apple:

iPhone XS: цена

Планируется, что цена iPhone XS 5,8-дюймового будет стартовать от 899 долларов (порядка 25,4 тыс. грн по нынешнему курсу), а цена iPhone XS 6,5-дюймового – от 999 долларов (более 28 тыс. грн).

iPhone XS: дата выхода

Старт продаж iPhone XS намечен на 14 сентября: именно в этот день откроются предзаказы на гаджеты. В продажу смартфоны поступят 21 сентября. Пока неизвестно на счет Украины, но Россия, судя по всему, будет в первой волне.