Появилось видео новых iPhone XS и iPhone XS Plus: что известно о новом айфоне Apple еще до его презентации

3 сентября 2018, 17:05

Мы проанализировали всю слитую на данный момент инсайдерскую информацию, чтобы вычленить главное.

  • iPhone XS Gagadget
  • iPhone XS MacDigger
  • Apple Watch Series 4 MacDigger
  • iPhone XS и Apple Watch Series 4 YouTube

Презентация iPhone-2018 от Apple назначена на 12 сентября. Начало презентации запланировано в 10 утра по местному времени (20:00 — по Киеву).

К слову, Apple уже запатентовала дизайн Apple Watch Series 4. Речь идет о технологии защиты OLED-экранов от так называемого выгорания (когда из-за слишком интенсивного использования устройства на нем появляются полосы и точки) и безрамочном дисплее с закругленным гранями.

Что же ждет любителей "яблочной" продукции? Мы проанализировали всю слитую на данный момент инсайдерскую информацию, чтобы вычленить главное.

iPhone XS: новости

Многие ожидали, что в этом году выйдет "бюджетный" (насколько бюджетным может быть гаджет от Apple) iPhone SE 2. Однако в презентации Apple-2018 на сентябрь гаджет так и не внесен. Как следует из информации, что успела утечь в сеть, оба новых айфона-2018 будут называться iPhone XS. И от предыдущего поколения (если судить по слитым фото) они отличаются мало – разве что цветом. Но это уже вопрос характеристик.

iPhone XS: характеристики

Размер экрана iPhone XS – в обеих моделях это OLED-экраны – будет в двух вариантах:

  • с дисплеем в 5,8 дюймов – при размере корпуса 143,6 мм × 70,9 мм × 7,7 мм с разрешением 2435 × 1125 с 458 пикселями на дюйм;
  • с дисплеем 6,5 дюймов – при размере корпуса 157,53 мм × 77,44 мм × 7,85 мм с прогнозируемым разрешением 2688 × 1242 с 458 пикселями на дюйм.

Ожидается, что благодаря большому экрану в горизонтальной ориентации большой iPhone XS будет отображать приложения, как iPad.

Читайте такжеСжечь iPhone: опубликовано видео сокрушительного удара бабушек из "Отрядов Путина" по СШАРаботать оба смартфона будут на процессоре Apple A12 – первом мобильном процессоре компании, который изготавливается по 7-нм техпроцессу. Также они получат 4 Гб оперативной памяти.

Отличительной чертой гаджета должна стать улучшенная камера iPhone XS. Предполагалось даже, что она будет тройной, однако это новшество Apple решила отложить на 2019 год. Остальных подробностей о камере придется ждать до презентации нового айфон.

Цвета нового iPhone XS:

  • стандартные цвета черный и белый,
  • а также новинка – золотой.

Кроме того, мелькала информация, что новый iPhone будет с двумя SIM-картами, но без переходника с Lightning на 3,5 мм аудиоразъем.

А вот концепт-видео, которое демонстрирует грядущие смартфоны Apple:

iPhone XS: цена

Планируется, что цена iPhone XS 5,8-дюймового будет стартовать от 899 долларов (порядка 25,4 тыс. грн по нынешнему курсу), а цена iPhone XS 6,5-дюймового – от 999 долларов (более 28 тыс. грн).

iPhone XS: дата выхода

Старт продаж iPhone XS намечен на 14 сентября: именно в этот день откроются предзаказы на гаджеты. В продажу смартфоны поступят 21 сентября. Пока неизвестно на счет Украины, но Россия, судя по всему, будет в первой волне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Apple iPhone Apple Watch
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:16
В Греции на яхте миллиардера нашли мертвой 20-летнюю модель и звезду Instagram
17:55
"Нервная обстановка": во время прямого эфира об убийстве Захарченко напали на корреспондента из России Видео
17:49
"Слон по ушам походил, повалялся". В Сети поиздевались над тем, как Ляшко спел "3 сентября" Видео
17:38
Счастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака
17:05
Появилось видео новых iPhone XS и iPhone XS Plus: что известно о новом айфоне Apple еще до его презентации Фото Видео
16:58
"Простила изменщика?": Ани Лорак с мужем повели дочь в российскую школу
16:24
Супермодель Белла Хадид "засветила" обнаженные прелести: опубликованы фото Фото
16:00
В Румынии в автобус с украинцами влетел мотоцикл, есть жертвы: видео с места ДТП Видео
15:58
Эксперты рассказали о резком подорожании бутерброда с салом в Украине
15:44
"Стоять и петь, потом молчать". Николаевский губернатор рапорядился начинать уроки в школах с гимна Украины Видео
15:31
Россия продолжает покушаться на украинский газ в Черном море – росСМИ
15:20
Вино, два вида коньяка и 12 пар носков: необычный райдер Светланы Лободы
14:42
"Танцы со звездами" второй эфир: кто покинул шоу
14:42
"Народный фронт" предлагает назвать именем Маккейна одну из улиц столицы Видео
14:20
Убийство Захарченко. В Донецк от Путина приехали "серьезные ребята" — СМИ Видео
14:14
Стало известно, насколько Украина сократила транзит газа с начала года
14:06
Экс-замглавы АП отказал "моральным калекам" Донбасса в объединении с Украиной
14:03
Проблему Донбасса может решить только одна смерть мнение
14:03
Оля Полякова и Надежда Мейхер отвели дочек в первый класс: видео с праздничной линейки Видео
14:00
В "Народном фронте" потребовали изменить поведение в Раде перед президентскими выборами
13:45
В разведке рассказали, как боевики используют убийство Захарченко против Украины Видео
13:34
Выборы должны пройти с новой ЦИК и новым Избирательным кодексом - Бурбак
13:30
Курс в ЕС и НАТО: Порошенко внес в Раду поправки в Конституцию
13:20
Эксперт рассказал о мечте Путина по Украине Видео
13:19
Кино на двоих: Алан Бадоев и Tayanna снялись в пикантной фотосессии для украинского глянца Фото Видео
12:53
В Киеве пьяная учительница сделала селфи и выпала из окна
12:51
"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась оголенными ягодицами
12:42
Чат із актрисою Наталею Сумською
12:35
Прощались Путин, Медведев и Пугачева. В Москве похоронили Кобзона Фото Видео
12:35
Украинский фильм о погибшем Василии Слипаке победил на кинофестивале в Португалии Видео
12:13
Документ по закрытию ж/д сообщения с Россией засекретили
12:06
"Нас познакомил общий друг": Яна Беляева рассказала об отношениях с мужем Ани Лорак Видео
11:50
Стало известно, на сколько гривна подешевела к доллару и евро в августе Видео
11:44
Порошенко сделал заявление по введению военного положения на Донбассе
11:43
Чего хочет Медведчук и почему это очень не нравится Порошенко и Гройсману мнение
11:25
Синоптик спрогнозировала, когда в Украине ослабнет жара Видео
11:22
Девушка дня Instagram: фитнес-блогер с аппетитными формами Анастасия Миронова Фото
11:06
"Быстрый трезубец": под Львовом стартовали крупнейшие в Украине военные учения
11:00
Центральные каналы РФ не выдавили из себя название кафе, в котором подорвали Захарченко — журналист
10:40
Почему санкции против России не сработали мнение
10:35
"Плановая скорбь": журналист рассказал, как людей свозили на похороны Захарченко Фото Видео
10:10
"С фотошопом — перебор!": cекси-фото Ани Лорак в халате раскритиковали в Сети Видео
09:59
Порошенко пообещал школьникам, что они "точно будут жить в ЕС"
09:40
Хацкевич взял на себя вину за провал "Динамо" в игре с "Карпатами" Видео
09:26
"Синий кит": нацгвардеец отговорил 16-летнюю девочку прыгать с плотины ДнепроГЭС
09:15
Стали известны интересные факты с похорон Захарченко Видео
08:53
Я календарь переверну: песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского 25 лет Видео
08:50
Уничтожение главаря "ДНР". Названо имя охранника, убитого вместе с Захарченко Видео
08:25
"Динамо" проиграло "Карпатам", играя в большинстве: опубликованы фото и видео с матча Фото Видео
07:59
Издательство "Ранок" разместило в открытом доступе электронные версии учебников новости компании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять