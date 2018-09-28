Названа дата старта продаж в Украине официальных новых iPhone

В Украине 19 октября начнут продавать новые официальные iPhone / Reuters

В Украине новые смартфоны американской корпорации Apple — iPhone XS и iPhone XS Max — появятся в розничных сетях 19 октября.

В этот же день стартуют продажи смарт-часов Apple Watch Series 4, говорится на сайте официального дистрибьютора компании — "Асбис-Украина".

"Флагманские iPhone XS и iPhone XS Max, а также Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях 19 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября в американском городе Купертино Apple в своей штаб-квартире презентовала iPhone XS, iPhone XS Max, "бюджетный" iPhone XR, а также Apple Watch Series 4.

По мнению экспертов, цены на iPhone XS будут стартовать от 39 тысяч 999 гривен, на iPhone XS Max — от 44 тысяч 999, на iPhone XR — от 29 тысяч 999, а на Apple Watch (в комплектации с алюминиевым корпусом) — от 13 тысяч 990.