Новые смарт-часы Apple: названы характеристики и дата старта продаж

Apple презентовала новые умные часы / Reuters

В американском городе Купертино корпорация Apple в своей штаб-квартире презентовала новые смарт-часы Apple Watch Series 4, продажи стартуют 21 сентября.

Гаджет стал тоньше, а его экран — на треть больше, чем у предыдущих моделей (первые Apple Watch вышли в двух размерах — 42 и 38 мм).

В часы вмонтировали циферблат, основанный на приложении "дыхание". В новой серии также переделали микрофон и динамик, улучшили прием сигнала сотовой связи.

Apple Watch "научили" определять падение пользователя, отправлять уведомление об этом и, в случае, если на сообщение не отреагировали, звонить или отправлять сообщение в службу спасения.

Гаджет может не только следить за сердечным ритмом, но и строить электрокардиограмму. Картинку сердцебиения с часов можно пересылать. Модель будет представлена в цветах — в золотом, серебряном и сером.

Ранее Apple в своей штаб-квартире презентовала новые смартфоны — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic.