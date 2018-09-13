Стали известны дата появления и цена на новые iPhone в Украине

Смартфоны iPhone XR / Reuters

Новейшие гаджеты от американской корпорации Apple − iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и смарт-часы Apple Watch, украинцы смогут приобретать начиная с первой половины октября нынешнего года.

Соответствующее сообщение в четверг, 13 сентября, опубликовал портал "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу крупного ритейлера − компании "Цитрус".

По мнению экспертов, цены на "бюджетный" iPhone XR будут стартовать от 29 999 гривень, на iPhone XS − от 39 999 гривень, iPhone XS Max − от 44 999 гривень. А смарт-часы Apple Watch (в комплектации с алюминиевым корпусом) по цене от 13 990 гривень.

Напомним, ранее сообщалось о том, что западные эксперты раскритиковали новые iPhone.