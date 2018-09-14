По цене "Мерседеса": в Украине последний iPhone предлагают купить больше чем за 120 тыс. грн

За последний айфон в Украине просят больше 100 тысяч гривен. И это при том, что официально цены, по расчетам экспертов, должны быть как минимум вдвое ниже.

На днях в пресс-службе крупного ритейлера − компании "Цитрус" – заявили, что цены на "бюджетный" iPhone XR будут стартовать от 29 999 грн, на iPhone XS − от 39 999 грн, iPhone XS Max − от 44 999 грн. А смарт-часы Apple Watch (в комплектации с алюминиевым корпусом) будут идти по цене от 13 990 грн.

В то же время на украинском онлайн-сервисе для выбора товаров и сравнения цен Hotline.ua, стоимость iPhone XS Max оценили в среднем в 92 тыс. грн. Максимальная цена из предложенных – 121,146 тыс. грн. А это по нынешнему курсу – более 4,3 тыс. долларов! То есть в 4 раза дороже, чем этот гаджет стоит в Штатах. И товар предлагается "под заказ". Минимальный вариант – 50 тыс. грн, и тоже под заказ.

Читайте такжеУкраинские пограничники поймали на границе пенсионерку с 49 iPhone"Бюджетный" iPhone XR в среднем предлагается за 79,5 тыс. грн. Максимальная цена из предложенных – 99 тыс. грн, минимальная – 50 тыс. грн. Все варианты – под заказ.

iPhone XS предлагают в среднем купить за 92,6 тыс. грн. Разбег цен – от 50 тыс. грн до 121,146 тыс. грн.

С последней моделью Apple Watch пока напряженка: предлагаются только часы третьего поколения.

Стоит отметить, что за эти деньги можно купить подержанное авто – Audi A4 1995 года выпуска или грузовой Mercedes-Benz Vito. Если поискать, можно найти и неновый BMW за эти деньги.

Ранее сообщалось о том, что западные эксперты раскритиковали новые iPhone. iPhone Xs, который фанаты-"яблочники" ожидали практически год, представляет из себя более-менее точную копию прошлогоднего iPhone X, пояснили они. Диагональ экрана гаджета составляет 5,8 дюйма, и при этом он "оккупировал" практически всю переднюю панель — такая себя дань "безрамочному" тренду на рынке смартфонов. iPhone Xs Max, в свою очередь, всего лишь увеличенная копия iPhone Xs. Тут диагональ экрана — 6,5 дюйма.