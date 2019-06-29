Apple сняла в Киеве рекламу беспроводных наушников AirPods

Apple сняла рекламу беспроводных наушников AirPods в Киеве / Фото: скриншот из видео

Режиссер Оскар Хадсон снял в Киеве рекламу беспроводных наушников AirPods для американской компании Apple.

В видеоработе сочетаются кадры с улиц украинской столицы и павильонные съемки. Видео опубликовано в YouTube.

Изначально авторы планировали сделать цветной клип, однако впоследствии решили изменить на черно-белый. Они пришли к выводу, что такой фон создаст более сильный эффект и ярче передаст источник вдохновения героя ролика.

В создании ролика принимала участие украинская продакшн-студия Radioaktive. Режиссер рекламы Оскар Хадсон ранее снимал клипы для Bonobo и Radiohead.

Сюжет рекламы повествует об обычном рабочем дне среднестатистического человека, которому музыка в наушниках дает вдохновение для бурной деятельности.

Напомним, компания Apple презентовала видео-стриминговый сервис, которому прогнозируют статус "убийцы" Netflix, и сервис Apple News — своеобразный iTunes для новостей.