После клинической смерти и покушения: как сейчас выглядит Лесик

Лесику Турко пришлось пройти непростое испытание.

Лесик Турко сейчас - как выглядит артист после остановки сердца / facebook.com/lesyksam

Что произошло с Лесиком

Как теперь выглядит артист

Украинский музыкант, автор проекта ЛесикСам и бывший участник группы Dzidzio Лесик (Олег) Турко за последние год с небольшим перенес две операции и клиническую смерть из-за остановки сердца: в мае 2024-го было первое хирургическое вмешательство, в декабре 2024 сердце артиста остановилось на сцене, прямо во время выступления, а уже через полгода он вновь попал в больницу со стенозом аортального клапана.

Близкое окружение Турко убеждено, что это не ряд несчастливых случайностей, а результат отравления музыканта - в его организме были обнаружены токсичные вещества. Однако даже при таких обстоятельствах Лесик пытается жить свою лучшую жизнь.

Например, путешествовать с друзьями. Близкая подруга семьи Турко недавно опубликовала фото из совместной поездки в Ужгород. "Можно много рассказывать, но зачем, если можно кратко сказать - эту поездку точно не назовешь скучной", - написала она

На снимке можно рассмотреть, как теперь выглядит Лесик Турко (в желтой футболке слева) - сам артист сейчас не публикует свежих фото в социальных сетях.

Лесик Турко сейчас - как выглядит артист после остановки сердца / facebook.com/miyuxa

О персоне: Лесик Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.

