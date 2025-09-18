Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражают

Юрий Берендий
18 сентября 2025, 21:57
45
Эксперты проекта AnimalWised объяснили, какую музыку больше всего любят коты, почему они слышат иначе, чем люди, и какие звуки помогают им расслабиться.
Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражают
Музыка для котов - какая музыка нравится котам / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какая музыка подходит для котов
  • Любят ли коты музыку
  • Какие звуки любят коты

Многие владельцы задумываются, способны ли коты испытывать удовольствие от музыки так же, как люди. Зооэксперты проекта AnimalWised объяснили, какие звуки нравятся домашним любимцам и какую музыку им лучше включать.

Главред выяснил, как коты реагируют на музыку.

видео дня

Как коты воспринимают звуки

Специалисты напоминают, что слух котов намного чувствительнее, чем у людей.

"Коты слышат от 30 до 65 000 Гц. Это многое объясняет, не так ли? Люди же воспринимают только от 20 Гц до 20 000 Гц", - отмечают эксперты.

Высокие звуки для кошек напоминают крики котят, которые зовут мать, тогда как низкие - ассоциируются с тревогой или угрозой. Поэтому реакция на музыку напрямую зависит от ее частотности.

Любят ли коты классическую музыку

По словам зоологов, ответ не является однозначным.

"Итак, любят ли коты музыку или нет? Ну, это зависит от конкретного кота", - отмечают эксперты AnimalWised.

Исследования показывают, что гармоничные и мелодичные композиции способны расслаблять животных.

"Мы можем утверждать, что классическая музыка является любимым музыкальным жанром для кошек. Это потому, что кошки, как правило, любят гармоничные звуки и мягкие музыкальные жанры, поскольку они способствуют расслаблению", - пояснили специалисты.

Смотрите видео о том, какая музыка привлекает кошек:

Музыка, созданная специально для кошек

Современные ученые даже разработали так называемую "музыку, подходящую для вида". Она имитирует естественные звуки кошек и имеет нужный диапазон частот.

"Этот тип музыки может помочь в создании успокаивающей среды для кошек, что может быть особенно полезным в приютах или во время путешествий", - отмечают эксперты.

Подобная музыкальная терапия уже используется в ветеринарии и даже в мобильных приложениях, которые помогают уменьшить тревожность животных.

Какая музыка не подходит для кошек

Впрочем, не все любимцы одинаково реагируют на музыку. Некоторые коты предпочитают тишину.

"Несколько исследований показывают, что некоторые коты предпочитают тишину человеческой музыке. Это свидетельствует о том, что, хотя некоторые коты могут считать определенную музыку успокаивающей, другие просто ценят тишину", - подчеркнули в AnimalWised.

Музыка для кошек - слушать онлайн:

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:45Война
Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:22Украина
Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

20:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

Последние новости

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

Новая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиянНовая холодная война и давление на Путина: Леонов - об ограничениях ЕС для россиян
21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

Реклама
20:51

Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

20:32

"У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд

20:30

Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лукВидео

20:23

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

20:18

Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

20:00

В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

Реклама
19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

18:47

Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

18:35

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:33

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

18:30

Фонд Андрея Матюхи поддержал первые тренинги "Защита ремонтников Укренерго" актуально

18:20

Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

18:18

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоватьсяВидео

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарийВидео

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

16:48

"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

16:40

Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

16:25

"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

16:23

"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

16:08

Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
16:07

"Ситуация критическая": раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

15:45

ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

15:38

Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрытаВидео

15:30

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакВидео

15:27

У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФВидео

15:22

В Украине произошла утечка личных данных украинцев: какая информация под угрозой

15:17

Где число 69: только самые внимательные найдут его за 7 секунд

15:13

На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

14:53

Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров

14:39

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять