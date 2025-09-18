Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражают

Эксперты проекта AnimalWised объяснили, какую музыку больше всего любят коты, почему они слышат иначе, чем люди, и какие звуки помогают им расслабиться.

Музыка для котов - какая музыка нравится котам / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Многие владельцы задумываются, способны ли коты испытывать удовольствие от музыки так же, как люди. Зооэксперты проекта AnimalWised объяснили, какие звуки нравятся домашним любимцам и какую музыку им лучше включать.

Как коты воспринимают звуки

Специалисты напоминают, что слух котов намного чувствительнее, чем у людей.

"Коты слышат от 30 до 65 000 Гц. Это многое объясняет, не так ли? Люди же воспринимают только от 20 Гц до 20 000 Гц", - отмечают эксперты.

Высокие звуки для кошек напоминают крики котят, которые зовут мать, тогда как низкие - ассоциируются с тревогой или угрозой. Поэтому реакция на музыку напрямую зависит от ее частотности.

Любят ли коты классическую музыку

По словам зоологов, ответ не является однозначным.

"Итак, любят ли коты музыку или нет? Ну, это зависит от конкретного кота", - отмечают эксперты AnimalWised.

Исследования показывают, что гармоничные и мелодичные композиции способны расслаблять животных.

"Мы можем утверждать, что классическая музыка является любимым музыкальным жанром для кошек. Это потому, что кошки, как правило, любят гармоничные звуки и мягкие музыкальные жанры, поскольку они способствуют расслаблению", - пояснили специалисты.

Музыка, созданная специально для кошек

Современные ученые даже разработали так называемую "музыку, подходящую для вида". Она имитирует естественные звуки кошек и имеет нужный диапазон частот.

"Этот тип музыки может помочь в создании успокаивающей среды для кошек, что может быть особенно полезным в приютах или во время путешествий", - отмечают эксперты.

Подобная музыкальная терапия уже используется в ветеринарии и даже в мобильных приложениях, которые помогают уменьшить тревожность животных.

Какая музыка не подходит для кошек

Впрочем, не все любимцы одинаково реагируют на музыку. Некоторые коты предпочитают тишину.

"Несколько исследований показывают, что некоторые коты предпочитают тишину человеческой музыке. Это свидетельствует о том, что, хотя некоторые коты могут считать определенную музыку успокаивающей, другие просто ценят тишину", - подчеркнули в AnimalWised.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

