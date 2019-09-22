Режиссер из Польши выиграла награду за фильм о Голодоморе в Украине

Голодомор 1933 года стал основой для фильма Гражданин Джонс / territoryterror.org.ua

В Польше награду фестиваля Золотые Львы за фильм о Голодоморе в Украине получила режиссер Агнешка Холланд.

Как сообщает Польское радио, 44 Фестиваль польских художественных фильмов подвел итоги 21 сентября.

Холланд получила награду за фильм Гражданин Джонс о журналисте, который в 1930 годах раскрыл миру тайну Голодомора в Украине. Режиссер созналась, что сняла фильм с целью напомнить о трагедии миллионов жертв преступного коммунизма.

"Это рассказы, которые параллельно соединены друг с другом. Когда нет журналистской свободы, когда СМИ не являются свободными, когда журналисты отдают себя пропаганде даже из лучших намерений, когда служат партии или правительству, а не истине, тогда такие события, как Голодомор, становятся очень возможными", - подчеркнула она.

Киноработа повествует об отважном журналисте Гарете Джонсе, который, рискуя своей жизнью, пытается рассказать о Голодоморе. Мужчина стал свидетелем чудовищных событий, а затем вернулся в Лондон и попытался о них рассказать всему миру. Однако публикации Джонса пытаются оболгать коллеги, которые находятся под влиянием России.

Напомним, в Ужгороде разгорелась жаркая дискуссия из-за недавно установленного в городе памятника Свеча памяти, посвященного жертвам Голодомора.