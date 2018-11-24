В Украине отмечают День памяти жертв Голодомора: мероприятия

Памятник жертвам Голодомора

24 ноября по всей Украине пройдет почтение памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Сталинская политика в этот период привела к тому, что в Украине умерли, по разным оценкам историков и демографов, до 7 миллионов человек. Точные данные о количестве погибших в результате голода до сих пор неизвестны и вряд ли когда-то будут установлены - рассекреченные документы украинских архивов доступны исследователям с середины 1990-х годов; в то же время многие историки указывают на то, что часть документов могла быть уничтожена властями.

Согласно Заключению судебной научно-демографической экспертизы Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины от 30 ноября 2009 года, вследствие содеянного геноцида в Украине погибло 3 млн. 941 тыс. человек, из них: в течение февраля - декабря 1932 года - 205 тыс. человек, в 1933 году - 3 598 тыс. человек, в первой половине 1934 года – еще 138 тыс. лиц. большинство специалистов сходятся во мнении, что прямых жертв было около 3-3,5 млн.

По подсчетам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, их было 3,2 млн.

Кроме того, в решении Киевского апелляционного суда относительно виновников Голодомора указано число 3,9 млн.

Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" 28 ноября 2006 года: согласно документу, Голодомор был признан геноцидом украинского народа.

Кроме того, согласно украинскому законодательству "публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

Социологический опрос 2018 года показал, что 77% украинцев считают Голодомор именно геноцидом. Голодомор также пережили Казахстан и Россия. Относительные потери от голода 1932—1933 годов были наивысшими в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР — 5,42 %.

Также в Украине ведется единый реестр жертв Голодомора.

Свеча памяти

​В Киеве установлен Мемориал жертвам Голодомора: это часовня-памятник "Свеча памяти", сделанная из бетона высотой 32 метра. Мемориал был открыт в ноябре 2008 года. Внутри мемориала находится музей, где можно посмотреть ленты, посвященные Голодомору. В этот день траурная свеча размещается на заставках украинских телеканалах.

Когда зажигать свечу

В день памяти жертв Голодомора по Украине и всему миру проходит акция "Запали свічку" - "Зажги свечу". Общенациональная минута молчания проходит ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в 16.00 память погибших почитают минутой молчания и зажжением свечи, которую ставят на подоконник.

Ввести традицию зажигать свечу предложил американский и украинский историк, исследователь Голодомора в Украине Джеймс Мейс в 2003 году.

Свечи также зажигают на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах, в которых 24 ноября пройдут поминальные панихиды.

"Свеча памяти": мемориал жертвам Голодомора / Фото: vkieve

План мероприятий на день Голодомора 2018

К 85-й годовщине трагических событий Голодомора 1932-1933 годов будут проходить разнообразные просветительские мероприятия.

Национальные памятные мероприятия начнутся в Киеве в 14:30 возле Мемориала жертв Голодомора с участием первых лиц государства.

Запланированы уроки памяти, конференции, реквиемы, встречи за круглым столом, конкурсы научных и творческих работ, просмотры художественных и документальных фильмов. В школах организованы экскурсии в Национальный музей "Мемориал жертв голодоморов".

Кроме того, пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине" в Государственном архиве г. Киева. А в городских и районных библиотеках можно увидеть книжные выставки и пометить информационные часы, часы-реквиемы и литературные чтения.

С вечера пятницы, 23 ноября и в течении субботы, 24 ноября, в Киеве возможны ограничения движения транспорта из-за мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора. Об этом со ссылкой на Управление госохраны сообщает пресс-служба КГГА.

"Примерно с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 года возможны временные ограничения движения", - говорится в сообщении. При этом точные локации перекрытий в мэрии не назвали.