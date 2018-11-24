"Это диверсия": в Ужгороде возмутились из-за памятника жертвам Голодомора

Памятник жертвам Голодомора в Ужгороде

В Ужгороде разгорелась жаркая дискуссия из-за недавно установленного в городе памятника "Свеча памяти", посвященного жертвам Голодомора.

Многие специалисты и простые жители города остались недовольны воплощением в бронзе задумки автора монумента Игоря Гречаника.

По их мнению, памятник явно отличается от проекта, который победил в конкурсе.

В свою очередь, сам Гречаник подчеркнул, что разница между представленным проектом и установленной скульптурой есть, но общая идея сохранена.

Как отметила ужгородский искусствовед Лина Дегтярева, такие памятники вызывают раздражение и отвращение.

"Диверсия против памяти о погибших. Против всего того важного, на котором должны строиться культурные коды", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее в Донецкой области разгорелся скандал вокруг реконструкции памятника.