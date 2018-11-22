"Большевистский террорист": в Донецкой области разгорелся скандал вокруг реконструкции памятника

Памятник Артему в Святогорске / Скриншот

В Святогорске Донецкой области завершается первый этап реставрации памятника Артему (Федору Сергееву), который является памятником национального значения.

По данным главы Донецкой областной государственной администрации Александра Куця, на восстановление памятника из областного бюджета выделили 388 тысяч гривен, а второй этап реконструкции начнется весной.

Отметим, что информация о реконструкции советского памятника вызвала негативную реакцию со стороны вице-премьера Вячеслава Кириленко.

По его словам, глава правительства Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить все обстоятельства реставрации памятника Артему.

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Саму личность Артема Кириленко охарактеризовал довольное однозначно, назвав его: "большевистским террористом и сепаратистом".

Кроме того, Кириленко также заявил в Twitter, что работы по реконструкции памятника происходят вопреки закону о декоммунизации.

Отметим, что согласно приложению к постановлению Кабинета министров №928, этот памятник внесен в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины. Таким образом, он не попадает под закон о декоммунизации, поскольку является памятником национального значения.

Напомним, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата в "Главреде" рассказал о судьбе демонтированных памятников Ленину.