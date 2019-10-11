Советник Помпео лишился должности из-за скандала вокруг Украины

Майк Помпео / GettyImages

Из-за отказа госсекретаря США Майка Помпео публично поддержать дипломатов, оказавшихся втянутыми в скандал вокруг Украины, его старший советник Майкл Маккинли подал в отставку.

Как пишет Washington Post, Маккинли разочаровался из-за недостаточной поддержкой со стороны госсекретаря тех дипломатов, которые были связаны с делом о якобы имевшем место давлении на власти Украины со стороны США и были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

Издание отмечает, что особенно Маккинли был обеспокоен отставкой посла США в Украине Мари Йованович после обвинения со стороны СМИ в ее нелояльности правительству.

Как ожидается, Помпео должен официально заявит об уходе Маккинли 11 октября.

Напомним, ранее стала известна причина отставки Йованович.