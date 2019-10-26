Копы Британии обвинили в убийстве водителя фуры, в которой нашли 39 трупов

Мо Робинсона обвиняют в непредумышленном убийстве / bbc.com

Британская полиция обвинила водителя фуры Моррисона Робинсона, в которой нашли 39 тел, в непредумышленном убийстве.

25-летний парень родом из Северной Ирландии был водителем злосчастного грузовика, в котором насмерть замерзли 31 мужчина и 8 женщин, передает BBC.

Кроме того, Робинсона обвиняют в сговоре с целью торговли людьми, содействии нелегальной иммиграции и отмыванию денег.

Мера пресечения водителю будет избрана 28 октября.

Напомним, утром 23 октября в Англии в индустриальном парке в Эссексе наткнулись на жуткую находку - в грузовом контейнере были обнаружены мертвыми тридцать девять человек, включая подростка. Причины смерти пока не установлены.

Ранее стали известны жуткие детали гибели 39 мигрантов в грузовике.