"Методы КГБ": в Польше набросились на Россию из-за Украины

Украина-Польша / УНИАН

В Польше обвинили Российскую Федерацию в войне на территории Украины. По словам министра иностранных дел Польши Мариуша Каминского, именно Москва несет ответственность за войну на Донбассе.

Глава МИД Польши указал, что Кремль считает Запал своим врагом и ведет агрессивную политику.

"Люди, ответственные за войну в Украине и за ползучую агрессию против Запада, мечтают воссоздать международный порядок, в том числе европейский, на основе зон влияния, равновесия сил, где права и интересы меньших народов подчинены интересам "крупных государств", - цитирует Каминского Польское радио.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил об убийстве Александра Литвиненко, отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, работу диверсантов РФ на украинской территории, а также попытку госпереворота в Черногории.

"Путинская ФСБ является простым продолжением преступного советского КГБ. Эти же методы действий, такой же менталитет", - подчеркнул польский министр.

Как ранее сообщал Главред, во Франции накануне саммита "нормандкой четверки" прошла акция в поддержку Украины, участники которой призвали остановить российскую агрессию.