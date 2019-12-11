"Методы КГБ": в Польше набросились на Россию из-за Украины

Мариуш Каминский считает, что именно Москва несет ответственность за войну на Донбассе.
В Польше обвинили Российскую Федерацию в войне на территории Украины. По словам министра иностранных дел Польши Мариуша Каминского, именно Москва несет ответственность за войну на Донбассе.
Глава МИД Польши указал, что Кремль считает Запал своим врагом и ведет агрессивную политику.
"Люди, ответственные за войну в Украине и за ползучую агрессию против Запада, мечтают воссоздать международный порядок, в том числе европейский, на основе зон влияния, равновесия сил, где права и интересы меньших народов подчинены интересам "крупных государств", - цитирует Каминского Польское радио.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил об убийстве Александра Литвиненко, отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, работу диверсантов РФ на украинской территории, а также попытку госпереворота в Черногории.
"Путинская ФСБ является простым продолжением преступного советского КГБ. Эти же методы действий, такой же менталитет", - подчеркнул польский министр.
Как ранее сообщал Главред, во Франции накануне саммита "нормандкой четверки" прошла акция в поддержку Украины, участники которой призвали остановить российскую агрессию.